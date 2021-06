Un Iron Dome à Mariupol ?

50 M$

Les autorités de la ville ukrainienne de Marioupol souhaitent acheter un système Iron Dome israélien, dont le coût serait de 50 millions de dollars. La ville aurait déjà contacté Rafael Advanced Defense Systems- et les spécialistes de l’entreprise, selon l’adjoint au maire de Marioupol Sergey Zakharov, devraient arriver sur place fin juin.

Rouvrir l’aéroport

Le but des autorités locales est de pouvoir rouvrir l’aéroport international de la ville- détenu par la municipalité depuis fin 2011- et qui est fermé depuis juin 2014 et l’éclatement du conflit dans la partie Est de l’Ukraine. Le conflit du Donbass est à 40km seulement de l’aéroport, alors que le ministère Ukrainien de la Défense et les organismes internationaux considèrent que la distance, par mesure de sécurité, doit être de 160 km. Israêl connait un contexte analogue avec les attaques en provenance de Gaza et du Liban, mais dont le système développé par Rafael permet de neutraliser une grande partie de ces tirs.

Défense anti-missile