Un inspecteur de débris spatiaux va examiner un vieil étage de lanceur

Lancement depuis la Nouvelle-Zélande

Le 18 février, un microlanceur Electron de la société américano-néo-zélandaise Rocket Lab mis en œuvre à 14 h 52 UTC depuis la presqu’île de Mahia, en Nouvelle-Zélande, a placé sur orbite basse le satellite Adras-J (Active Debris Removal by Astroscale-Japan – Élimination active des débris par Astroscale-Japan).

Ce satellite, qui pèse environ 180 kg au décollage, a été développé par la startup japonaise Astroscale, fondée à Tokyo en 2013 et pionnière sur le marché du nettoyage spatial.

C’était le 32e lancement orbital réalisé à travers le monde depuis le début de l’année et la 42e mission orbitale d’Electron depuis mai 2017 (la deuxième en 2024 et le troisième succès d’affilée depuis décembre dernier).

Première mondiale

La mission s’appelait « On Closer Inspection » (En y regardant de plus près), car le satellite Adras-J doit effectuer la première tentative au monde d'approche et de caractérisation d’un débris imposant orbital : un étage de lanceur japonais H2A, sur orbite depuis quinze ans.

Son lancement s’inscrit dans le cadre de la phase 1 du programme CRD2 (Commercial Removal of Debris Demonstration Project – Démonstration d'élimination commerciale des débris) de la Jaxa, l’Agence spatiale japonaise.