Un hélicoptère Tigre sectionne une ligne à haute tension dans le Vaucluse

Les services de secours ont mobilisé de nombreux moyens : près de 5 engins du SDIS et 17 secouristes, au moins un hélicoptère EC145 des Forces aériennes de la Gendarmerie nationale (FAGN) et 10 gendarmes et enfin, une dizaine de militaires français et allemands. Les raisons de cet incident sont encore inconnues et une enquête a été ouverte par la Gendarmerie de l'Air.

La préfecture du Vaucluse a décidé de fermer la route départementale 155 toute proche, afin de faciliter les opérations de sauvetage. Environ 25 foyers de Viens ont été privés d'électricité mais les équipes d'Énedis et de RTE ont été déployées pour rétablir le courant dans le village.