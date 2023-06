Un hélicoptère russe largue ses réservoirs et perd son empennage

Une vidéo d’un hélicoptère de combat et de reconnaissance russe Ka-52 montre clairement qu’au largage de ses réservoirs auxiliaires, l’hélicoptère perdait son empennage. Certains pensaient à un impact direct des réservoirs avec l’empennage ou le résultat d’un impact de missile antiaérien ukrainien. La cause serait en réalité bien plus ancienne et a même déjà touché d'autres hélicoptères Ka-52 russes utilisés en Ukraine.