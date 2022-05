La télévision russe montre (par erreur) les points faibles du Ka-52 !

Récemment, la chaine de télévision russe RT a voulu démontrer la robustesse des hélicoptères de combat russes déployés en Ukraine. Il s'avère qu'un Ka-52 s'était posé sur un seul moteur et le journaliste a voulu s'intéresser à cet appareil. Le pilote a alors montré les impacts de balle de petit calibre dans son radar et à l'arrière du moteur endommagé. Le pilote a aussi sorti une balle, devant le journaliste, située dans les câblages électriques de son cockpit.

Un problème de maintenance ?

Contrarotatif, entre avantages et inconvénients

L'entreprise russe Kamov s'est spécialisée dans la production d'hélicoptères disposant d'un rotor contrarotatif : au lieu d'un rotor principal et d'un rotor coaxial, l'hélicoptère comprend deux rotors installés sur un même axe et tournant dans le sens opposé. L'hélicoptère devient alors plus compact et peut aussi emporter plus de charge utile. Un gros avantage pour les hélicoptères de combat se retrouve dans la plus grande stabilité en vol stationnaire, permettant l'utilisation plus précise de munitions non-guidées.

Il existe des désavantages. Par exemple, le choix d'un rotor contrarotatif engendre une plus grosse maintenance technique : le système est complexe et requiert une certaine logistique car il faut parfois enlever le rotor le plus haut pour pouvoir effectuer des réparations. L'effet contrarotatif augmente aussi les vibrations sur la structure de l'appareil ; même si celle-ci est renforcée, les parties les plus légères de la structure risquent de vibrer ou pire encore, de s'arracher. Des périodes de maintenances plus rapprochées ou seulement des périodes de maintenance centrées sur ces parties peuvent empêcher tout dommages importants en remplaçant les pièces qui diminuent les vibrations mais qui sont en fin de vie.