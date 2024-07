Un C’Space sous le signe d’Ariane 6

Cuvée nombreuse

Le C’Space, le rendez-vous fixé depuis 1963 aux clubs aérospatiaux par le Cnes et l’association Planète Sciences, s’est déroulé du 6 au 13 juillet sur le camp militaire de Ger de l’Armée de terre et du 1er Régiment de hussards parachutistes (RHP), implanté à proximité de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées.

Il a regroupé pas moins 235 membres de clubs, originaires de toute la France mais aussi du Pérou et de la Tunisie.

Du lundi matin jusqu’à ce vendredi midi, ils devaient mettre en œuvre leurs projets, parfois menés sur deux années scolaires : 6 cansats, 1 ballon stratosphérique, 47 minifusées (dont deux lancées de nuit, mercredi soir) et 19 fusées expérimentales.

Ger-Kourou, même combat

Deux invitées de marque du C’Space 2023 sont revenues cet été sur le camp de Ger : Ursula Aniakou, sous-directrice adjointe du service Futur Innovation Systèmes de Transport Spatial du Cnes, et Roxana Perrier, professeure de sciences spatiales et physique à l’Ipsa Toulouse (Institut polytechnique des sciences avancées).

Et, sans surprise, du côté du 1er RHP, on a retrouvé aux affaires l’adjudant-chef Christian Loustau.

Désormais réserviste, il n’a perdu ni de son autorité, ni de son coffre, qui ne l’empêchent pas de toujours faire preuve de disponibilité et d’une grande gentillesse.

Le soir de la mission FM1 d’Ariane 6, les participants ont pu profiter sur place des commentaires de plusieurs experts, et notamment de ceux de Jean-Frédéric Alasa, directeur des opérations (DDO) au Centre spatial guyanais.

Les membres de club les plus en retard, eux, sont restés dans les ateliers de préparation et de contrôle des projets. Mais ils ont aussi pu suivre la vidéotransmission sur les téléviseurs qui diffusent habituellement les résultats des lancements.

Un vivier de talents

Malgré le fait que de nombreux cadres du CNES et de ses partenaires aient été retenus en Guyane pour assister à la mission FM1, près de 70 personnes ont participé le 11 juillet à la journée VIP, dont quelques responsables du recrutement dans l’industrie.

Le C’Space et les clubs aérospatiaux de jeunes constituent un effet un véritable vivier de talents, et nombreux sont aujourd’hui les concepteurs et constructeurs d’Ariane 6 – et même généralement les techniciens, ingénieurs et cadres de l’industrie aérospatiale française – à être passés sur des campagnes de jeunes en tant que participants.