Un Boeing 787-8 d'Air India s'écrase peu après son décollage

Boeing 787-8 d'Air India : crash peu de temps après le décollage

Un Boeing 787-8 d'Air India s'est écrasé peu de temps après son décollage de l'aéroport de la ville d'Ahmedabad en Inde. Le Boeing 787-8, qui devait relier Londres/Gatwick, s'est écrasé hors du périmètre de l'aéroport sur des habitations. Ce qui risque d'alourdir le bilan des victimes. L'appareil comptait à son bord 220 passagers et 12 membres d'équipage. Depuis sa livraison à Air India le 28 janvier 2014, l'avion avait accumulé plus de 41 000 heures de vol, indique Cirium qui précise que l'appareil avait réalisé près de 8 000 atterrissages et décollages, dont 700 cycles sur les 12 derniers mois.

Perte de puissance moteurs ou d'un système critique ?

Il est beaucoup trop tôt pour connaître l'enchaînement des causes qui ont contribué à la catastrophe. Pour autant, les conditions météorologiques ne semblent pas avoir été un facteur déclencheur ou contributif. La perte de puissance moteurs ou d'un système critique de l'avion peut être la cause première de l'accident. C'est l'impression que donne une vidéo amateur qui montre l'avion trains toujours sortis, alors qu'ils ne devraient pas l'être, perdant de la vitesse, nez à cabrer, pour s'écraser à plat alors qu'il devrait au contraire progressivement prendre de l'altitude. Les Boeing 787-8 d'Air India sont propulsés par deux GE Aerospace GEnx-1B.

Premier accident pour le Boeing 787

Les échanges entre la tour de contrôle et les pilotes permettront d'en savoir un peu plus sur la situation soudaine de tension dans le cockpit et les "mayday" lancés par les navigants. Les autorités de l'aviation civile indienne ont indiqué que l'un des pilotes a émis un message de détresse. C'est la première fois que le Boeing 787 est confronté à une catastrophe aérienne. Cette dernière vient malheureusement jeter une ombre sur le prochain Paris Air Show qui s'apprête à ouvrir ses portes. La récupération des "boîtes noires", enregistreur des paramètres moteurs et systèmes avion et enregistreur des échanges sonores dans le cockpit (déclenchement alarmes, échanges entre pilotes), permettra de mieux comprendre l'enchainement des causes qui ont contribué à l'accident.