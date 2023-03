Un Boeing 767 de Delta Air Lines contraint de se dérouter en urgence

Le 13 mars, un Boeing 767-400ER de Delta Air Lines reliant Londres à New York a rencontré de multiples problèmes d'instruments qui ont entraîné un déroutement. L'équipage a suivi les listes de contrôle applicables et a contacté la maintenance à deux reprises avant de prendre la décision de se dérouter. Ce n'est qu'à l'approche de l'aéroport de déroutement que d'autres problèmes sont apparus.

Détails de l'incident

Le 13 mars 2023, le vol DL4 de Delta Air Lines a connu des problèmes lorsqu'il survolait la région nord-est du Canada. Le Boeing 767-400ER N825MH avait décollé de Londres Heathrow à 16 h 16 en direction de New York JFK et avait effectué la majeure partie du trajet sans encombre. Cependant, à environ 300 NM au nord-est de Goose Bay, Terre-Neuve, l'équipage a remarqué des fluctuations de vitesse sur les deux détecteurs de vitesse, ainsi qu'une augmentation des indications de vitesse. Après avoir consulté les listes de vérifications pour ce type de situation, l'équipage a contacté le service de maintenance de la compagnie aérienne, qui a recommandé de réinitialiser le calculateur de gestion de la poussée et de modifier le mode du pilote automatique en VNAV. Ces mesures ont été prises pour résoudre le problème.

Après cela, The Aviation Herald rapporte que les mêmes problèmes ont réapparu environ une heure plus tard, mais cette fois sur l'écran de vol principal droit et sur l'indication de la limite de tangage. De nouveau, l'équipage a suivi les listes de contrôle appropriées et a contacté le service de maintenance de la compagnie aérienne. Cette fois, il a été décidé que la meilleure option était de déclarer une urgence et de rediriger l'avion vers Bangor, dans le Maine, aux États-Unis.

Faible quantité hydraulique

La situation s'est aggravée pour l'avion et son équipage lors de la descente, lorsque l'indication d'une faible quantité hydraulique a été constatée. L'équipage a de nouveau suivi la liste de contrôle correspondante. Le dernier problème est survenu pendant l'approche, lorsque l'avertissement d'asymétrie des volets est apparu pendant la sortie des volets. Cependant, malgré tous ces problèmes, l'équipage a réussi à atterrir en toute sécurité sur la piste 15 de Bangor, environ deux heures après les premiers signes de difficulté.

Après examen au sol, il a été découvert une fuite hydraulique au niveau du filtre de la pompe du pylône du moteur gauche. De plus, l'équipe de maintenance a remplacé le module de données aériennes du moteur droit.