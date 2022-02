Un Boeing 757 pour la lutte contre les incendies

Convertir un Boeing 757 en avion de lutte contre les incendies

Le singapourien ST Engineering vient de lancer un programme de conversion d'un Boeing 757 en avion de lutte contre les incendies. Un lourd chantier qui nécessite de conséquentes modifications structurales et que réaliseront les équipes de ST Engineering de bout en bout jusqu'à la certification. Les travaux seront réalisés sur l'un des sites de ST Engineering aux Etats-Unis. Renommé Boeing 757P2T pour "Passenger to Tanker", l'avion devrait être achevé en 2024 avec une capacité d'emport de 26 600 litres de retardants incendie.

ST Engineering : de l'expérience dans le fret

L'avion logera deux réservoirs de 13 000 litres chacun, l'un en soute, l'autre sur le pont. Outre les modifications et les renforts structuraux, il faut installer des canalisations particulières pour écouler le retardant et des trappes de largage. ST Engineering peut s'appuyer sur son expérience en matière de conversion puisque l'entreprise singapourienne s'est déjà fait la main dans la conversion d'avions passagers en avions cargos et notamment sur le Boeing 757 puisqu'elle en a converti 87 exemplaire pour le compte de FedEx.

Moins que le DC-10 et le Boeing 747

Avec ses 26 000 litres d'emport, le futur Boeing 757P2T est en dessous du DC-10 et du Boeing 747 qui ont été convertis en avions de lutte contre les incendies et qui prennent respectivement 35 700 et 66 500 litres. L'Illiouchine IL-76 peut prendre de son côté près de 44 000 litres. Néanmoins, le Boeing 757P2T fera mieux que d'autres appareils dédiés à ce type de missions aux Etats-Unis et qui plafonnent à 15 200 litres.