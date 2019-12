Un ATR 72-500 de plus pour Chalair Aviation

Chalair Aviation vient de réceptionner son deuxième ATR 72-500. La compagnie aérienne régionale, qui aligne désormais six turbopropulseurs ATR 72 et ATR 42 aux côtés de Beech 1900D, mettra l'appareil sur la ligne entre Quimper et Paris/Orly ainsi que sur la liaison entre Lyon, Poitiers et La Rochelle, en délégation de service public. Chalair Aviation joue la carte du turbopropulseur, beaucoup plus économe en carburant qu'un jet régional et donc beaucoup moins émetteur de CO2. « Chalair Aviation a connu en 2019 une forte croissance de son activité et recruté près de 80 salariés. La mise en flotte de notre deuxième ATR 72-500 marque une étape significative pour notre compagnie, qui compte aujourd’hui cinq appareils de la série ‑500. L’ATR est adapté à notre réseau de routes en délégation de service public et particulièrement pertinent en termes de réduction de l’empreinte carbone du transport aérien. », a déclaré Alain Battisti, président de Chalair Aviation, lors de la réception de l'ATR 72-500.