Un an de retard pour le programme de défense aérienne américain Enduring Shield

Le programme Enduring Shield accuse un retard d'une année

Le programme de défense aérienne Enduring Shield, développé par l'armée américaine, a subi un retard d'un an en raison de problèmes rencontrés l'un de ses fabriquant, l'entreprise américaine Dynetics. Selon un article du média Breaking Defense, cette situation pourrait avoir un impact significatif sur la date prévue de déploiement du système. Initialement prévue pour 2022, la livraison des prototypes du lanceur nommé IFPC Inc 2 (Indirect Fire Protection Capability (IFPC) Increment 2) a été reportée, seul un lanceur ayant été remis par le développeur, entraînant le report de l'évaluation clé du système. Les efforts sont actuellement concentrés sur la première livraison de l'Enduring Shield, dont il est estimée qu'elle arrivera entre les mois de juillet et septembre 2023.

Caractéristiques du système de défense aérienne Enduring Shield

L'Enduring Shield est un système de défense aérienne mobile conçu pour acquérir, suivre, engager et neutraliser une diversité de cible. Les missions qu'il sera en capacité de remplir son les suivantes :

défense contre les missiles de croisière ou CMD (Cruise Missile Defense),

défense anti-drones ou C-UAS (Counter- Unmanned Aerial Systems )

) défense contre les tirs de roquettes, d'artillerie et de mortier ou C-RAM (C ounter rocket, artillery, and mortar).