Un Airbus Beluga XL s'embourbe à l'aéroport de Albert Picardie

Le 18 novembre 2022, un Airbus A330-743L "Beluga XL" immatriculé F-GXLN effectue un vol cargo entre Saint Nazaire et Albert Picardie (France). L'avion a décollé de la piste 25 de Saint-Nazaire et a volé au FL280 pendant les 52 minutes du vol. Le reste du vol s'est déroulé sans incident, l'avion se posant sur la piste 27 à Albert. L'incident s'est produit lorsque l'équipage de l'Airbus Beluga XL a tenté de faire demi-tour et de revenir sur ses pas, sur une aire de retournement située en bout de piste. Son train principal et l'arrière droit sont sortis de la piste et se sont embourbés dans l'herbe. Un porte-parole d’Airbus a confirmé que l’incident s’est passé « à très basse vitesse » et n’a pas fait de blessé.