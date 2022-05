Ukraine : un Salon de Défense en Roumanie qui prend un relief certain

Des exposants de presque toute l'Europe au salon de défense BSDA de Bucarest

Du 18 au 20 mai prochains, Bucarest accueillera l'édition 2022 du Salon de défense "Black Sea Defense, Aerospace and Security" ou BSDA. Un "petit salon" soulignent, sans rire, certains observateurs mais qui prend un certain relief ou un relief certain dans le contexte actuel de guerre en Ukraine. Bucarest est à moins de 600 km d'Odessa et la Mer Noire, et plus précisément l'Ile Aux Serpents fait l'objet d'une bataille acharnée entre Ukrainiens et Russes. Presque toute la BITD européenne s'est donc donnée rendez-vous au BSDA selon la liste des exposants : https://www.bsda.ro/exhibitor-listing/.

Brésil, Israël, Suisse, Etats-Unis

Mais, le salon BSDA ne se résume pas à la BITD européenne. Plusieurs sociétés américaines sont aussi présentes ainsi que la fine fleur de l'industrie de défense israélienne. Les Suisses ont fait l'effort de venir. Les Suédois également. De son côté, le brésilien Embraer a décidé de présenter son avion multi-missions C-390 Millenium et son avion léger d'attaque au sol et d'entraînement A-29 Super Tucano. La Turquie voisine est aussi présente via Nurol Makina (les réussites des drones TB2 ne doivent pas faire oublier que la Turquie sait aussi faire du véhicule blindé/ndlr) et Karel Elektronik.

Et même Chine et Inde

Des entreprises beaucoup plus lointaines ont fait le déplacement comme l'indien Tata Advanced Systems ou les chinoises Hikmicro (équipements thermographiques, caméras,..), Hikvision et Nextorch Industries. Bref, rien que du défensif mais quand même utile pour rejoindre les latrines quand il fait nuit.