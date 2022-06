UKRAINE / RUSSIE] La Russie face à la guerre d'usure et les contre-offensives - Point de situation au 12/06

La guerre en Ukraine s'intensifie mais les évolutions territoriales sont désormais quasi nulles malgré des engagements d'une intensité inédite et des pertes colossales : - léger avantage ukrainien autour de Kherson et dans le sud, - léger avantage russe dans le Donbass, - stagnation dans le Nord et Kharkiv... Nous faisons donc sur cette guerre d'usure avec un tour d'horizon des différentes zones de combat et revenons sur quelques considérions matérielles.

Si la vidéo ne charge pas dans votre navigateur, elle est accessible en suivant ce lien : https://youtu.be/I98yqGR7yW4