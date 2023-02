La guerre en Ukraine remet en cause les doctrines et les besoins matériels exprimés par les Armées. Le Général de Division Givre, directeur du Centre de doctrine et d'enseignement du commandement, nous présente ses constats et perspectives.

Si la vidéo n'apparaît pas ici, vous pouvez la voir en suivant ce lien : https://youtu.be/I1ETDyr19W4