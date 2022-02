Ukraine : la Russie va mettre la main sur le parc d'Antonov An-124

Mettre la main sur les Antonov An-124

La Russie a attaqué ce matin dans la région de Gostomel avec une opération héliportée d'ampleur avec des commandos. C'est dans cette zone qu'est située, à proximité de Kiev, la base des Antonov An-124 exploités par l'Occident, et notamment la France pour les opérations de transport stratégique hors gabarit (y compris parfois des satellites envoyés en Guyane). Les autres appareils du même type sont exploités par... l'armée russe. A ce stade, la confusion la plus totale règne en Ukraine, notamment dans cette zone proche de la frontière. L'Ukraine était historiquement une République clé dans la construction aéronautique russe, et c'est toujours le cas sans l'appartenance à la fédération russe.

Des avions importants pour la France

La France comptait notamment sur les Antonov An-124 pour déménager Barkhane du Mali puis du Sahel. Un An-124 peut lever entre 100 et 150 tonnes (ou quatre à six hélicoptères de manoeuvre) selon l'altitude et la température du terrain. La France les exploite depuis 1994 et le Rwanda. Ils ont notamment servi en Afghanistan, en Centrafrique et au Sahel. Cette mainmise sur les An-124 révèle, si besoin était, que la Russie a clairement planifié l'invasion de l'Ukraine et cible, en outre, des ressources qu'elle va pouvoir utiliser à son seul profit.