Ukraine : la Russie maintient son avion de combat Su-57 à l'écart des combats

Des Sukhoi Su-57 russe en Syrie mais pas en Ukraine

La guerre en Ukraine aurait pu se traduire par la présence des avions de combat russes et notamment celle du Sukhoi Su-57 ou Felon, selon la codification otanienne. Prudents, les Russes ont pour le moment gardé Felon à l'écart du théâtre d'opérations, à l'inverse de ce qui avait été précédemment fait lors de l'intervention russe en Syrie. À cette occasion et volant au secours de Bachar el-Assad, lequel avait demandé une «ƒaide militaire »ƒauprès des Russes, ces derniers envoyèrent diff†érents appareils dont des MiG-31K mais également des Su-57. En 2018, les Forces armées russes avaient annoncé avoir déployé deux Su-57 en Syrie mais ce déploiement était avant tout une opération de communication bien pensée.

Les Russes cherchaient alors à démontrer une capacité "combat proven" en tirant un missile depuis l'un des deux avions. En réalité et à l'inverse du théâtre d'opérations ukrainien, la menace aérienne en Syrie était quasi nulle, le déploiement fut de surcroît très court, les deux Felon étaient des prototypes T-50 et surtout, les deux appareils ont béné—ficié d'une escorte air-air et air-sol (Su-35 et Su-25). Ce premier déploiement avait été suivi d'un second en Syrie qui aurait eu lieu en 2019 mais avec beaucoup moins de publicité.

Un appareil pourtant présenté comme redoutable

Jusqu'à présent donc, le Su-57 est absent du ciel ukrainien. Pourtant, sa furtivité annoncée, ses capacités multirôles, sa manoeuvrabilité démontrée durant des shows aériens ƒ semblent en faire un appareil redoutable. Il faut même ajouter que cet avion de combat est l'un des rares à être équipé de deux systèmes de contre-mesures infrarouges directionnels (DIRCM), identi—fiés comme des 101KS-O. Ces systèmes diminuent fortement la probabilité pour les très nombreux MANPADS ukrainiens de détruire un Su-57 en vol.ƒ

Mais la Russie ne préfère sans doute pas courir le risque de perdre un de ses Su-57 au-dessus d'un théâtre dont les défenses antiaériennes sont, d'un côté comme de l'autre, puissantes et nombreuses. D'autre part, en décembre 2022, seule une dizaine de Su-57 de série semblait avoir été livrée. Les derniers exemplaires étaient d'ailleurs dénommés par certains comme étant des Su-57M ou Su-57 «ƒseconde étape », une version modernisée, principalement re-motorisée avec deux moteurs Saturn izdeliye (littéralement «ƒ produit »)ƒ 30. Cependant, les turboréacteurs ne sont pas encore totalement au point.

Car à la suite d'un premier vol d'essai annoncé mais qui n'a jamais été réellement con—firmé, la production en série, dont le lancement est estimé à 2024, apparaît donc comme relevant pour le moment de l'utopie. Ce retard peut en partie s'expliquer par le fait que l'izdeliye 30 est un AL-41 équipé d'un générateur de gaz qui n'a que peu d'éléments communs avec le turboréacteur d'origine, dont la conception n'est pas à proprement parler récente pour ce dernier. Le développement de l'AL-41F est issu d'un programme qui remonte au milieu de la décennie 1980. Celui du Su-57 commence, lui, presque trente ans plus tard. Plutôt qu'une version repensée du Su-57, le Su-57M ne serait selon certains qu'un Su-57 ne bénéŠfiçiant que d'une «simple » re-motorisation.

Seulement depuis l'espace aérien russe

Cette situation n'a pourtant pas empêché les Russes d'avoir mis en service - comme les Américains avec le F-35; le Su-57 avant le démarrage de la production en grande série. Dès 2012, la base aérienne d'Akhtoubinsk (oblast d'Astrakhan, Russie) a ainsi subi plusieurs changements en vue d'accueillir les Su-57. Des images satellites conŠfirmeront d'ailleurs la présence de plusieurs prototypes sur le site. Une image satellite du 4 décembre 2022 permet d'identifier au moins cinq Su-57 sur les taxiway et parkings, aux côtés de nombreux avions de combat et de transport et même du démonstrateur de drone de combat S-70 Okhotnik-B.

Cependant, d'après les services de renseignement britanniques, cette base est utilisée depuis juin 2022 pour la projection de Su-57 non loin de l'Ukraine, tout en étant néanmoins située à plus de 620 km des forces ukrainiennes. Les Felon ne sont pas utilisés en première ligne ou derrière les lignes ukrainiennes mais depuis l'espace aérien russe en étant équipés de missiles air-air longue portée. Cette doctrine d'utilisation standoŸff est à double tranchant : elle permet d'éviter qu'un Su-57 ne s'écrase en territoire ukrainien et ne laisse s'échapper les secrets de cet avion de combat à des pays hostiles tout en gardant sa réputation intacte.

Du T-50 au Su-57

À l'inverse, c'est aussi un aveu de faiblesse; l'avion n'est donc pas capable de voler au-dessus des lignes ennemies ? Quelles sont ses réelles capacités de combat ? Retour sur un appareil dont la gestation a été à la fois longue et complexe. En 2001, les forces aérospatiales russes (VKS, acronyme de Vozdushno-Kosmicheskiye Sily) lancent le projet PAKFA en vue de se doter d'un avion de 5e génération multirôle. L'objectif est de permettre la mise à la retraite de certains modèles d'avions de combat devenus obsolètes, comme les MiG-29 et Su-27. Leur projet de renouvellement, initié à la fiŠn des années 80 mais fortement retardé par l'effrŸondrement du bloc soviétique, a abouti à deux prototypes entre lesquels la Russie devra choisir : le E-721 de Mikoyan-Gourevitch (MiG) et le T-50 de Sukhoi.

Deux ans plus tard, le gouvernement russe choisit le T-50 et vote un budget incluant le développement de l'appareil et la construction de cinq prototypes (T-50-1 à -5). L'avion est prometteur : multirôle, furtif, haute manoeuvrabilité, etc. Il sera d'ailleurs comparé au F-22 Raptor américain, bien que ce dernier soit plus spécialisé dans l'acquisition de la supériorité aérienne. Après sept années de développement, le premier vol est eŸffectué le 29 janvier 2010 mais les prototypes s'avèrent défectueux. Il faut, par exemple, un an pour réparer des problèmes structurels importants sur le T-50-1. Le gouvernement russe passe alors une seconde commande de prototypes révisés.

Un développement difficile

L'Inde s'est très tôt impliquée dans le projet, avec la signature d'un accord en 2010. Il permet à l'Inde d'assumer 25% de la charge de développement de l'avion et doit aboutir à l'acquisition de 166 avions monoplaces et 48 biplaces. Mais en 2012, le coût du programme s'est envolé à 30 Md$ et les six milliards investis par l'Inde ne suffisent plus. De plus, la Russie peine à assurer sa part du développement, avec notamment l'incendie du T-50-5 en juin 2014 et la mise en place des sanctions occidentales sur le pays suite à son annexion de la Crimée en 2014, au point d'envisager un partage à 50/50 du développement entre les deux pays en 2015.

Les composants du T-50-6 sont alors utilisés pour réparer le T-50-5 (devenu T-50-5R). Le T-50-6-2, premier T-50 révisé, décolle ainsi en avril 2016. En 2017, le T-50 devient officiellement le Su-57. Les prototypes sont alors testés par la Force aérienne russe et acceptés un an après. Mais, en coulisses, l'Inde s'impatiente car il lui faut rapidement de bons avions opérationnels. La comparaison entre le Su-57 théorique et le Rafale, acheté en 2016 par l'Inde, porte le coup de grâce au programme commun †: †l'Inde se retire du programme en avril 2018 et révèle ouvertement ses critiques. Le Su-57 est trop cher et mal conçu, ses moteurs reposent sur de vieilles technologies et sont peu fiŠables, le radar est inadapté aux missions et son avionique est dépassée, la qualité de l'industrialisation n'est pas d'un niveau permettant de produire l'avion furtif attendu.

L'Inde se retire du programme

Le retrait de l'Inde, les sanctions internationales puis le crash du T-50S-1 lors de son vol de réception par l'Armée de l'Air russe en 2019, provoquent encore un ralentissement du programme malgré la révision à la baisse de son ambition (disparition de la version biplace notamment). Le chiffre de 52 appareils visé en 2020 ne sera jamais atteint. Le second T-50S de présérie est terminé en 2020 et une commande de 76 Su-57 est ordonnée par le Kremlin, avec le dernier appareil livré au plus tard pour 2028. La VKS doit ainsi attendre 2020 pour percevoir son premier T-50S.

Les différentes images et vidéos disponibles permettent déjà de confirmer que la furtivité du Su-57 n'est pas celle des modèles occidentaux. Par exemple, une vidéo provenant de la chaîne† RT permet de révéler de nombreux défauts sur l'aile de l'appareil, comme la présence d'un nombre élevé de vis et écrous visibles. À l'inverse, les ailes des F-35 en utilisent beaucoup moins grâce à son industrialisation et à une colle spécialement développée, tandis que les vis et écrous utilisés sont recouverts d'une peinture absorbant les ondes des radars ennemis.

L'enjeu des ailes non furtives ne semble pas avoir été pris en compte. Pire encore, le futur Su-75 Checkmate dérivé du Su-57 et présenté comme un rival du F-35 Lightning †II, dispose également d'un nombre important de Šfixations visibles sur les ailes et ce, malgré une promesse de furtivité. D'ailleurs certains experts estiment que le Felon disposerait d'une surface équivalente radar (SER) allant de 0,1†m² (au mieux) à 1†m² (au pire). Ce chi-re est décevant car le Rafale F3R, simplement considéré comme discret, dispose déjà d'une SER de 0,5†m² tandis que le standard† F4 devrait permettre une SER de 0,1†m². À titre de comparaison, le F-22† Raptor, reconnu comme totalement furtif, disposerait d'une SER de 0,0001†m² et serait donc 1†000 à 10†000 fois plus discret qu'un Su-57.

Une furtivité en question, des problèmes de qualité industrielle

Ce n'est pas tout, les indices ne sont guère plus encourageants sur le plan industriel ou du contrôle qualité† : †les lignes de production du Felon semblent peu développées et n'ont pas intégré l'industrie 4.0, le besoin d'importer des semi-conducteurs et équipements de haute valeur technologique, une qualité de production qui peut être mise en cause au regard des rares images partagées de l'avion, etc. Une vidéo des Forces aériennes russes laissait ainsi apparaître des défauts durant la production de la verrière, non détectés dans le processus de contrôle.

Les difficultés de développement de l'avion comme l'incapacité russe à produire un appareil de haute technologie en grande série a déjà obligé la Force aérienne russe à commander d'autres appareils de 4e génération, diminuant le nombre de Su-57 espérés. Ainsi, les Su-30, Su-34 et Su-35 formeront la colonne vertébrale des Forces aériennes russes pendant de longues années. Toutefois, ces appareils ont clairement montré leurs limites dans les compétitions internationales, étant systématiquement considérés comme inférieurs à leurs concurrents occidentaux en Corée du Sud, au Brésil ou en Indonésie. Il est même envisageable que les appareils de 5e génération chinois dépassent le Su-57, réduisant encore les potentiels clients à l'export.