Ukraine : la Roumanie prend du missile anti-navires Kongsberg/Raytheon

Missiles anti-navires pour la Roumanie face à la menace russe

Située à proximité du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, suite à l'invasion de la première à la seconde en février 2022, la Roumanie s'équipe progressivement en matériels et équipements de défense. C'est ainsi que Raytheon Missiles & Defense vient de se voir notifier par l'US Navy d'une commande de missiles "Naval Strike Missile Coastal Defense System" ou NSM dans le cadre d'un contrat FMS au bénéfice de la Roumanie. Montant du contrat : près de 209 M$, avec des livraisons qui doivent être achevées d'ici le mois de septembre 2028. Le contrat comporte des options qui, une fois levées et transformées en achats fermes, porteront le montant de la commande à 217 M$.

Une version défense côtière déjà acquise par la Pologne

Conçu et produit par le norvégien Kongsberg Defence & Aerospace, le missile NSM a été vendu à l'US Navy qui en équipe ses frégates de classe Independence et bientôt Constellation en échange d'une sous-traitance industrielle au profit de Raytheon Missiles & Defense. Le missilier norvégien a également développé une version défense côtière déjà acquise par la Pologne en 2013 avec l'objectif d'une capacité de lancement de 48 missiles à terme. Sauf que cette version n'est pas en service dans l'US Navy.

Une portée d'au moins 185 km

Avec une portée d'au moins 185 km (100 nautiques), le NSM est étudié aussi bien pour les scénarios se déroulant en eaux peu profondes que pour les attaques en pleine mer. Comme son prédécesseur le Penguin, le NSM est également capable de survoler et de contourner les éléments du relief, voler au ras des flots et effectuer des manœuvres aléatoires pour tromper les systèmes de défense de sa cible lors de sa phase d'attaque finale. Alors que le Penguin tourne autour de son axe de lacet pour se diriger, le NSM s'incline sur l'aile pour le faire, à la manière d'un avion.

La technologie employée pour la sélection de la cible apporte au NSM des capacités indépendantes évoluées de détection, reconnaissance et discrimination des cibles en mer ou sur les côtes. Ce résultat est rendu possible grâce à la combinaison d'un autodirecteur à imagerie infrarouge et d'une base de données décrivant précisément la cible, intégrée à la mémoire interne du missile. Le NSM est capable de naviguer en se référant au GPS, à la navigation inertielle et en employant un TERCOM. Après avoir été propulsé dans les airs par un accélérateur à carburant solide, qui est largué après avoir été consumé, le missile est propulsé vers sa cible par un turboréacteur Microturbo TRI 40. Il délivre ensuite sa charge à emplois multiples de 125 kg sur sa cible, en allant l'impacter juste au-dessus de sa ligne de flottaison.