Ukraine : la France alourdit son dispositif militaire à l'Est de l'Europe

Avions de combat Rafale pour protéger les pays baltes

Depuis 2004, les tours de police du ciel dans le cadre OTAN étaient confiés aux Mirage (F1, 2000C, 2000-5 encore ce printemps) mais cette fois, la France envoie un signal en envoyant des avions de combat Rafale protéger les trois démocraties baltes, membres de l’OTAN. C’est le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui en a fait l’annonce aujourd’hui au Sénat, parmi les autres capacités qui vont rallier l’est de l’Europe dans les mois qui viennent.

La France déployait déjà quatre Rafale en Jordanie et sept autres aux Emirats Arabes Unis. La quinzaine des appareils en opex sera donc atteinte, soit 20% des Rafale de l’Armée de l’Air et de l'Espace, un effort capacitaire qui n’est donc pas du tout négligeable, puisqu’il faudra évidemment continuer plus que jamais la posture de dissuasion nucléaire et la défense du ciel français, tout en conservant une capacité d’intervention réactive depuis la France.

Déjà des Rafale en Pologne en 2014-2015

A ce stade, seule la destination des Rafale est connue : en Lituanie, là où les Français ont déjà été déployés à plusieurs reprises. Le choix de ce pays plutôt que l’Estonie, dernière zone d’emploi des chasseurs français (du 15 mars au 1er août cette année) n’est pas détaillé, mais c’est l’OTAN qui affecte les contributeurs dans les zones d’emploi pour cette mission, confiée pour la partie exécutive au CAOC (combined air operations center) d’Uedem (Allemagne). Les Rafale (à l’époque des monoplaces du régiment de chasse 2/30 Normandie Niemen) avaient déjà posé leurs roues en Pologne, à Maalbork, en 2014-2015, lors de la première guerre d’Ukraine, partageant leur mandat avec des Mirage 2000.

Les mêmes Rafale du Neu-Neu ont été mobilisés dès le 24 février pour assurer des missions au-dessus de la Pologne, depuis la France, des vols longs de huit heures, entrecoupées de quatre à cinq ravitaillements en vol. En février, le CEMAAE avait proposé ce choix (plutôt que de baser des Rafale à l’est) au CEMA afin de ne pas déstabiliser la formation et la préparation opérationnelle.

Message à l'intention de la Russie

Le fait d’envoyer des Rafale, plutôt que des Mirage 2000-5, dont c’est la vocation première, est aussi un message envoyé à la Russie : la France envoie ce qu’elle a de plus moderne. Contrairement aux vols réalisés depuis le 24 février dans une configuration lourde (avec trois bidons et une demi-douzaine de missiles Mica et Meteor), les vols de police du ciel ont une configuration plus légère, deux missiles en moyenne, un à guidage radar actif et l’autre à guidage thermique. Les canons sont systématiquement armés.

Le manque de détails disponibles sur cette posture aérienne pourrait s’expliquer par son caractère récent : la volonté de répondre rapidement par un signal fort aux dernières attaques russes en Ukraine, et de ne pas laisser s’installer un narratif dans laquelle la France resterait sans actes, par-delà l’indignation, au sein de l’OTAN en tout cas.

Chars Leclerc pour la Roumanie et Griffon en Estonie

Car pour le reste des annonces du ministre des Armées, dans le domaine terrestre, tout était planifié en fait depuis l’été : un escadron de Leclerc (donc a priori 13 chars) et une compagnie de VBCI (soit 17 blindés au moins) vont gagner la Roumanie, sans doute d’ici la fin novembre. Et en Estonie, la France va envoyer une compagnie d’infanterie sur Griffon (dont ce sera le deuxième déploiement opérationnel, après le Mali), portant l’effectif à 400 militaires, s’ajoutant au cap symbolique du millier qui sera franchi en Roumanie (qui accueille aussi une section Mamba sol-air de l’Armée de l’Air et de l'Espace). En marge de la présentation à l’IHEDN, le 6 octobre, le CEMAT avait expliqué à Air & Cosmos avoir « proposé au CEMA » cette possibilité d’envoyer en Estonie une compagnie sur Griffon, soit 16 véhicules (12 de transport d’infanterie et quatre de commandement).