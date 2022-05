Véritable icône de la résistance ukrainienne, le drone tactique turc suscite de plus en plus l'intérêt de plusieurs Etats-Majors occidentaux en raison de sa rusticité et de son rapport coût/efficacité. Mais, les statistiques liées aux pertes russes tendent à démontrer que ses capacités de destruction dans le cadre d'un conflit haute intensité seraient plus modestes qu'il n'y paraît. [...] (1183 mots)