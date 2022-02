Ukraine : comment les forces spéciales ont évacué les diplomates américains avec des CV-22 et MC-130

A la frontière, les CV-22B se sont dirigés en Ukraine et pour ensuite couper leurs transpondeurs et disparaitre des différents site de suivi des informations de trafic aérien en direct. Les V22 Osprey n'ont pas dû aller bien loin en territoire ukrainien puisque l'ambassade américaine avait été relocalisée de Kiev à Lviv (60 km de la Pologne). Il n'est cependant pas possible de connaitre leur zone d'atterrissage.

Pendant ce temps, les deux MC-130J ont réalisé des paterns d'attente le long de la frontière ukrainienne. Les Osprey sont ensuite réapparus en Pologne, probablement en train de se ravitailler auprès des MC-130J. Le rôle exact de ces appareils semblent s'être cantonné au ravitaillement et au suivi de la mission mais le MC-130J est tout à fait équipé pour des exfiltrations en zone dangereuse et servait probablement d'appareil de secours en cas de problème sur les Osprey.