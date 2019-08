Turquie : les livraisons du S-400 se poursuivent

Le ministère de la défense turque a annoncé le 27 août que les livraisons du système de défense aérienne S-400 se poursuivaient. Ainsi a débuté la seconde livraison, et par la même se poursuit le déploiement du système de conception russe.

Alors que le contrat portant sur l'acquisition d'un système de défense aérienne longue portée a été conclu le 11 avril 2017, les livraisons ont quant à elles débuté cet été. Ainsi le premier lot est arrivé en Turquie entre le 12 et 25 juillet, lequel a attiré les foudres des Etats-Unis.

En effet, Washington a largement exprimé sa désapprobation quant au choix de la Turquie de se tourner vers du matériel de conception russe. Ankara, membre du programme F-35, a décidé, malgré les menaces de sanctions, de camper sur ses positions et a refusé de renoncer à l'acquisition des systèmes S-400.

Une décision mal vécue par les Etats-Unis, craignant que ce système puisse collecter et transférer des informations cruciales sur le F-35 aux forces russes, ce qui pourrait rendre l'appareil de cinquième génération obsolète plus vite que prévu. La sanction de Washington est donc tombée, et la Turquie pourrait ainsi être exclue du programme F-35. Une décision qu'Ankara a trouvée injuste mais qui ne l'empêche pas de se tourner vers l'avenir. La Turquie chercherait ainsi une alternative à l'appareil de Lockheed Martin.