Turkish Airlines lorgne sur les Airbus A350 à très long rayon d'action

Turkish Airlines : Istanbul-Sydney en direct d'ici 2026

Turkish Airlines vient d'inaugurer ce 29 novembre sa ligne entre Istanbul et Sydney au moyen d'un Airbus A350-900 doté d'une cabine dans une configuration bi-classe : 32 fauteuils-couchettes en Affaires et 297 sièges en Economie. Cinq autre opérateurs de l'A350 ont choisi un aménagement similaire : Air Mauritius (28/298), Ethiopian (30/313), Fiji Airways (33/301), Qatar Airways (36/247) et Thai Airways (32/289). Le vol de Turkish Airlines entre Istanbul et Sydney fait escale à Kuala Lumpur mais la compagnie aérienne a clairement annoncé son intention d'introduire des services directs sans escale entre Sydney et Istanbul d'ici 2026.

Airbus A350-900 ULR de Singapore Airlines

Un cas de figure qui se pose aussi à l'actuelle liaison entre Istanbul et Melbourne et à la future ligne Sydney-Santiago du Chili que Turkish Airlines va inaugurer le 18 décembre prochain, soit quatre vols par semaine et également via une escale à Sao Paulo. Le temps de vol est de 16 heures. Sur Melbourne, on est au delà des 17 heures (17 h 38 min) et sur Sydney on dépasse les 18 heures. Des temps de vol que les Airbus A350-900 ULR pour Ultra Long Range ou à très long rayon d'action de Singapore Airlines pratiquent depuis un certain temps : 16 h 30 min sur San Francisco, 17 heures sur Los Angeles et plus de 18 heures 30 min sur New York. A fin octobre 2024, Turkish Airlines avait encore 66 A350-900 à réceptionner, de quoi en transformer une dizaine en ULR (deux avions par ligne).

A350-1000 ULR de Qantas Airways

Qantas Airways a, quant à elle, fait le choix de l'A350-1000 ULR, pour assurer des vols sans escale entre Sydney et Londres ainsi qu'entre Sydney et New York. Plus de 20 heures pour la première ligne et près de 20 heures pour la seconde. Les appareils prendront 238 passagers répartis en quatre classes : 6 Suites en Première, 52 fauteuils-couchettes en Affaires, 40 sièges en Premium Eco et 140 en Eco. Les A350-900 ULR de Singapore Airlines prennent 161 passagers répartis en deux classes : 67 en Affaires et 94 en Premium Eco. La mise en service des A350-1000 ULR a été repoussée à 2026 pour cause de modifications sur les réservoirs supplémentaires.