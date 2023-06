Turkish Aerospace présente un nouvel hélicoptère lourd équipé par un motoriste ukrainien

Après l'ATAK II un nouvel hélicoptère lourd multirôle pour les forces armées turques

Actuellement Turkish Aerospace Industries (TAI) ne fournit aux forces armées turques différents hélicoptères parmi lesquels l'hélicoptère de combat multirôle T129 ATAK d'une masse maximale au décollage d'un peu plus de 5 tonnes et l'hélicoptère multirôle T625 Gökbey dont la MTOW atteint les 6 tonnes, la vitesse de croisière maximale 306 km/h et la portée maximale entre 740 et plus de 980 km. Cette situation est amenée à changer à court terme puisque l'industriel turc travaille actuellement sur un nouvel hélicoptère d'attaque lourd nommé le T929 ATAK II qui est en cours de développement ( il a réalisé son premier vol à la fin du mois d'avril dernier ). Mais lors du deuxième jour de l'édition 2023 du Bourget, l'industriel TAI a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté un nouvel hélicoptère utilitaire lourd destiné aux forces armées turques. Hélicoptère d'une masse maximale au décollage (ou MTOW) de 11,5 tonnes, celui qui se présente comme le T925 viendra apporter plus de consistance aux capacités de transport de l'armée turque.