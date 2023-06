Turgis et Gaillard dévoilera un drone MALE de 5,5 t au Salon du Bourget

En dessous du prix du Reaper et pas beaucoup plus que le Bayraktar

Il s’appelle Aa’rok, nom du bureau d’études qui avait été fondé en 2011 par Fanny Turgis et Patrick Gaillard, et incarne une bonne partie de la philosophie des deux dirigeants : réutiliser des briques technologiques existantes pour amener de nouvelles applications. Aa’Rok vise la simplicité pour déboucher rapidement et ne pas coûter plus que de raison : « on sera en dessous du prix du Reaper, et pas beaucoup plus que le Bayraktar » assure Patrick Gaillard, directeur général du groupe. Potentiellement, le marché export peut donc être large, même si le groupe n’oublie pas les besoins français de surveillance de l’outremer, avec la deuxième zone économique exclusive mondiale, ainsi que les demandes de connectivité du combat aéroterrestre, autour de Scorpion. Il devrait être disponible mi-2025, avec des essais qui commenceront avant la fin de cette année.

Le prototype volera avec un moteur PT-6, mais le véhicule de série devrait bénéficier d’un Safran Ardiden

Les deux comparses avaient planché dès 2018 sur ce projet plutôt osé pour un groupe de 250 collaborateurs, qui démarrera en fait au printemps 2020, après avoir chiffré la mise de fonds : plus de dix millions d’euros. « C’est un drone simple, on a vraiment conçu l’avion par rapport à la mission » explique Patrick Gaillard. Le prototype volera avec un moteur PT-6, mais le véhicule de série devrait bénéficier d’un Safran Ardiden (la turbine du H160), si la version avions est finalement qualifiée, à défaut, le projet se replierait sur un Catalyst de GE.

Trois tonnes de charge utile dont 16 missiles antichar

Avec une envergure de 22 mètres et une longueur de 14 mètres, l’appareil, qui a des faux airs d'avion d'entraînement aux ailes rallongées, doit décoller à une masse maximale de 5,5 tonnes, dont jusqu’à trois tonnes de charge utile. « Il est un peu plus lourd à vide que le Reaper, observe Patrick Gaillard, car la CS23 (une des catégories de certification de l’AESA) impose des normes, mais il disposera d’un moteur plus puissant et consommera moins donc cela se tient ». L’Aa’rok pourra porter jusqu’à trois tonnes de carburant (sans radar ni armement) qu’il consommera en économique à la cadence de 100 kg à l’heure, ou ventiler cette masse avec les capteurs et l’armement. Il pourra notamment emporter jusqu’à quatre AASM sur deux pylônes (avec une endurance d’au moins 10 heures), mais également jusqu’à 16 missiles antichars : Hellfire, Brimstone et Akeron-LP.

Le projet reste encore ouvert sur les capteurs : boule optronique Safran ou L3Harris, radar Thales ou Hensoldt

Le projet reste encore ouvert sur les capteurs, sans partenariat ferme à ce stade, avec une boule optronique Euroflir 610 de Safran (qui sera présenté sur le stand Turgis et Gaillard au Bourget, avec une console du système de drone tactique) ou une MX-25 de L3Harris. La boule sera logée sur un ascenseur afin de ne pas traîner durant les vols de transit. Ce couple avait déjà été retenu pour le pod Nithrate proposé pour l’A400M. Pour le radar, Patrick Turgis évoque un Searchmaster de Thales, ou ses équivalents issus des gammes d’Hensoldt et de Selex. Dans cette configuration sans armement, l’Aa’rok devrait pouvoir voler 24 heures. Jusqu’à maintenant, le programme a été développé à Blois, où Turgis et Gaillard assure le MCO des Twin Otter et Pilatus PC-6 des armées. La suite devrait se dérouler à Cuers (Var) où Turgis et Gaillard se développe, avec là aussi l’avantage d’une piste, et d’un écosystème riche en matière de drones.