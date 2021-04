Trujet prête à passer sur l'Airbus A220 ?

Un nouvel actionnaire pour Trujet

Depuis le début de ce mois, la compagnie régionale indienne Trujet compte un nouvel actionnaire : le fonds d'investissements américain Interups dirigé par l'homme d'affaires indien Laxmi Prasad. En fait, Interups a pris 49 % du capital de Turbo Megha Airways Private Ltd dont l'autre actionnaire est la société indienne de travaux publics Megha Engineering & Infrastructures Ltd. Société enregistrée à Las Vegas dans le Nevada, Interups dispose d'une représentation à New York. Le registre du commerce de l'Etat du Nevada indique que l'arrivée de Laxmi Prasad et d'autres dirigeants à la tête d'Interups s'est faite au mois de mars 2021.

De l'ATR 72 à l'Airbus A220 ?

L'arrivée de nouveaux financements semblent s'accompagner, pour Trujet, de nouvelles ambitions. Selon le site indien Moneycontrol, les actionnaires de la compagnie régionale indienne négocieraient la commande d'un nombre conséquent d'Airbus A220 et même d'une commande toute aussi conséquente d'Embraer E190-E2 ou E195-E2. A moins que les appareils n'aient été mis en concurrence pour une décision finale qui semble approcher. Trujet a commencé ses activités avec de l'ATR 72-500, puis a poursuivi avec de l'ATR 72-600 pris en location auprès de Dubaï Aerospace.

Une envie d'aérien

Si l'Europe se regarde le nombril en matière de transport aérien, l'Inde a gardé intacte son envie de transport aérien. Notamment chez les investisseurs indiens. L'exemple de la low cost Flypop en est un autre.