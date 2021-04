Troisième client pour l'Airbus A330P2F

De l'Airbus A330-200 Fret à l'A330P2F

La compagnie aérienne turque MNG Airlines n'aura finalement pris qu'un seul des quatre Airbus A330-200F initialement commandés. Le premier contrat pour deux exemplaires avait été passé en juin 2007, suivi de deux autres en septembre 2009. Lancé en janvier 2007, cette version cargo de l'A330-200 s'est vendue à 38 exemplaires à ce jour et tous les exemplaires ont été livrés. L'A330-200F peut prendre 64 tonnes sur 7 400 km ou 69 tonnes sur 5 900 km. MNG Airlines a fait le choix de prendre des A330-300 passagers reconvertis en avions cargo et baptisé A330P2F pour "Passenger-to-Freighter".

De l'A330-300P2F comme DHL Express

L'opérateur turc a fait le choix de l'A330-300P2F qui peut prendre jusqu'à 62 tonnes de charge utile sur 6 700 km. Une version lancée par DHL Express en 2016 avec une première commande pour quatre exemplaires, suivie d'une deuxième tranche en 2017 et assortie de dix options. Turkmenistan Airlines fait le choix de l'A330-200P2F qui va plus loin : plus de 7 700 km avec 61 tonnes.

EFW et ST Engineering

Le programme de conversion des Airbus A330-200/300 en A330P2F associe ST Engineering, filiale de ST Aerospace, Airbus et leur co-entreprise EFW. Le chantier se déroulera sur le site de Dresde où le premier appareil a été réceptionné. Les travaux de conversion sur le deuxième appareil doivent démarrer en 2022.