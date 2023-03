Trois MQ-9B de General Atomics pour le commandement des opérations spéciales de l'US Air Force

GA-ASI va livrer trois Sky Guardian au Commandement des opérations spéciales de l'US Air Force

General Atomics Aeronautical Systems, Inc.(GA-ASI) a annoncé un nouveau contrat avec le Commandement des opérations spéciales de l'US Air Force (AFSOC) pour lui fournir trois systèmes d'avions sans pilotes (UAS) MQ-9B SkyGuardian. Cet aéronef fait partie de la prochaine génération d'UAS employés dans le développement du nouveau concept d'Entreprise Aérienne Adaptative ou Adaptive Airborne Enterprise (A2E) de l’AFSOC.

La combinaison des MQ-9B avec les drones ALE convoitée par l'AFSOC

Le MQ-9B possède une endurance en vol pouvant dépasser les 40 heures selon sa configuration. Il est prévu pour posséder des systèmes de drones Air-Launched Effects (ALE). Ces drones de petite taille peuvent être lancés depuis d'autres aéronefs et effectuer des missions d'attaques ou de renseignement et surveillance (ISR) notamment en terrain hostile. Il permettra ainsi d'augmenter les options du Commandement des opérations spéciales de l'US Air Force lors de ses missions. Ses décollages et atterrissages sont effectués de manière automatique sous contrôle SATCOM uniquement. Un système de détection et d'évitement développé par GA-ASI y est intégré, entre autres améliorations. Il est conçu afin de répondre aux exigences de certification de navigabilité d'une pluralité d'autorités militaires et civiles à travers le monde.

Le MQ-9B déjà très prisé à l'étranger

Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a déjà sélectionné MQ-9B SkyGuardian pour son prochain programme Protector, ainsi que le ministère de la Défense belge qui a, lui, signé un contrat pour quatre UAS SkyGuardian. Pour sa part, la garde côtière japonaise utilise actuellement le MQ-9B dans sa configuration SeaGuardian® et la Force maritime d'autodéfense japonaise (JMSDF) l’a récemment sélectionnée pour son projet d'essais de fonctionnement de drones télépilotés (RPAS) à moyenne altitude et longue endurance (MALE) qui débutera en avril.