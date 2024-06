Tribune libre : la Charte Zéro débris est lancée

Ingénieur aérospatial et docteur en administration publique, Quentin Verspieren est coordinateur du Programme de sécurité spatiale et de l’Accélérateur Protect à l’Agence spatiale européenne (ESA). Il a créé et dirigé l’initiative Charte Zéro débris, ayant amené à l’écriture du document par plus de quarante organisations dans le cadre d’un processus ouvert et collaboratif.