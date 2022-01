Transport stratégique : les Antonov-124 russes se modernisent

L'An-124, colonne vertébrale du transport stratégique russe

La récente « intervention » des troupes russes dans le cadre des évènements au Kazakhstan a mis en lumière la capacité des russes à se redéployer rapidement et efficacement d’un côté à l’autre du pays (voir notre article dédié ici)). Pour ce faire, le pays a fait usage de ses transporteurs tactiques (IL-76MD Candid) et stratégiques (An-124-100 Ruslan) exploités par les forces aériennes russes (VKS) au sein des VTA (branche chargée du transport) ainsi que par la compagnie privée Volga-Dnepr. Les premiers appareils ont été livrés en 1982, et la Russie dispose aujourd'hui officiellement d’une flotte combinée théorique de vingt-quatre An-124-100 en service, une dizaine d’appareils supplémentaires étant stockés et susceptibles d’être, à terme, remis en état.

Après avoir connu une décennie 1990-2000 dévastatrice au niveau de la disponibilité des aéronefs, la flotte russe tombant à un moment à seulement six avions actifs, le ministère de la défense prit conscience de l’importance de la flotte d’An-124-100 lors de la guerre de Géorgie en 2008. Avec sa charge utile de 120 tonnes ainsi que sa capacité à embarquer les plus gros chars de bataille russes (T-72, T-80 et T-90), l’avion est absolument essentiel pour les VKS.