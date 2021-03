Transport aérien : la moldave HiSky se pose à Beauvais

Airbus A320 en location

L'aéroport de Beauvais-Tillé reste la plateforme française des compagnies aériennes européennes low cost souhaitant amener des passagers sur Paris. A l'instar du jeune transporteur moldave HiSky, dont les plans initiaux ont été bousculés par la pandémie de Covid-19, et qui finalement assurera à partir du mois d'avril prochain des vols sur Beauvais au départ de Chisinau (Moldavie) et de Satu Mare (Roumanie) à raison de deux vols par semaine pour chaque ligne. Des vols assurés en Airbus A320ceo et A319ceo loués auprès de Air Lease Corp.

Les ambitions de HiSky

Dirigée par un ancien pilote d'Air Moldova, la jeune compagnie aérienne HiSky a des ambitions. Outre Paris, elle vise aussi le Royaume-Uni (Londres/Stansted ou Londres/Luton), l'Allemagne (Düsseldorf) mais aussi des destinations en Italie (Bologne), au Portugal (Lisbonne), en Tunisie (Monastir) et au Maroc (Agadir). Le programme des vols s'affinera au cours des prochains mois pour ce transporteur qui a obtenu ses certificats de transporteur aérien roumain et moldave assez récemment.