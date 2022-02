Transport aérien : fusion entre Frontier Airlines et Spirit Airlines

Une fusion menée par Indigo Partners

Sauf avis contraire des autorités de régulation, Frontier Airlines et Spirit Airlines vont donc fusionner pour créer la cinquième compagnie aérienne américaine. La première a déposé une offre de rachat sur la seconde pour 25,83 dollars par action, ce qui valorise Spirit Airlines à 2,9 Md$. Avec la reprise de la dette, Frontier Airlines déboursera au total 6,6 Md$. Au terme de l'opération, les actionnaires de Frontier Airlines détiendront 51,5 % du capital du nouvel ensemble et ceux de Spirit Airlines, les 48,5 % restants. L'opération a été menée par le fonds d'investissements Indigo Partners qui contrôle Frontier Airlines et qui connaît bien Spirit Airlines pour avoir participé à sa création avant de se retirer en juillet 2013.

Plus de 300 Airbus en flotte et 350 en commande

Frontier Airlines et Spirit Airlines sont toutes deux des compagnies aériennes Airbus avec un parc combiné de plus de 300 appareils en service dont 173 chez Spirit Airlines à fin 2021 et dont le plan de flotte tablait sur une augmentation progressive à 197 appareils à fin 2022, puis à 230 à fin 2023 dont 105 Airbus A320neo et A321neo. De son côté, Frontier Airlines a encore 234 moyen-courriers à réceptionner se répartissant en 58 A320neo et surtout 176 A321neo dans le cadre de sa quote-part des commandes passées par Indigo Partners. Au total, 350 Airbus en commande. A ces flottes "compatibles" s'ajoutent des réseaux complémentaires : Spirit Airlines s'est concentrée sur les destinations festives, comme la Floride, Las Vegas, la Nouvelle-Orléans ou les Caraïbes, tandis que le réseau de Frontier a une couverture plus diffuse.

La morsure de la crise

A l'inverse des précédentes crises, les compagnies aériennes low cost n'ont pas été épargnées. La pandémie a touché tout le monde, quelque soit le "business model". La chute du trafic a donc aussi logiquement impacté les activités de Frontier Airlines et de Spirit Airlines. La première a vu son chiffre d'affaires fondre de moitié pour s'établir à 1,2 Md$ en 2020 avant de remonter à 2,1 Md$ en 2021. Mais, il manque toujours 400 M$ de recettes par rapport à 2019 et le chiffre d'affaires perdu qui avait été initialement programmé avant la crise. Idem pour Spirit Airlines qui a réalisé un chiffre d'affaires de 3,2 Md$ en 2021 mais toujours en deçà de 600 M$ par rapport à 2019.