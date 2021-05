Transport aérien : Air Catalogne se lance

Les Baléares à partir du mois juin

Créée par Lionel Marti, directeur de l'école de pilotage Aerofutur, et Yannick Coronil, pilote de ligne, la jeune compagnie aérienne Air Catalogne vient de réaliser son premier vol charter au profit de club de rugby à XIII "Les Dragons Catalans" au départ de l'aéroport de Perpignan et à destination de l'Angleterre. Les deux partenaires sont soutenus par Robert Guichet, "une figure incontournable dans le tissu économique catalan". Air Catalogne annonce des vols sur les Baléares à partir du mois de juin prochain, et plus précisément sur Palma de Majorque et Ibiza.

Le choix de l'ATR 72

Air Catalogne a fait le choix du turbopropulseur ATR 72 pour ses futurs vols sur les Baléares cet été. La desserte de Paris/Charles de Gaulle, toujours au départ de Perpignan, est annoncée pour le mois de juillet avec deux rotations par semaine et un prix moyen de 130 € TTC. Les réservations en ligne se feront comme pour les autres avec un logiciel spécifique. La plate-forme internet et le site dédié « Air Catalogne » ont été ouverts ce lundi 17 mai. "Air Catalogne, avant de voler de ses propres ailes, fera confiance à une compagnie européenne de premier plan qui va nous offrir toutes les garanties de prestations", indiquent les fondateurs.