Transport aérien en Inde : SpiceJet prête à racheter Go First

SpiceJet prête à racheter sa concurrente Go First

La compagnie aérienne indienne SpiceJet se dit prête à racheter sa concurrente Go First et annonce qu'elle déposera une offre une fois réalisée une "vérification diligente" du transporteur placé sous la protection du tribunal des faillites depuis le mois de mai dernier. Si Go First est confrontée à des problèmes de fiabilité sur les moteurs Pratt & Whitney GTF qui propulsent ses Airbus A320neo, la compagnie aérienne est surtout "plombée" par une dette de plus de 780 M$ avec pour principaux créanciers, outre les loueurs, la Central Bank of India, la Bank of Baroda, l'IDBI Bank et la Deutsche Bank.

Go First : un gros client Airbus

Lancée sous la marque commerciale Go Air, la compagnie aérienne est devenue Go First tout en devenant un gros client Airbus. Aux 15 A320ceo des débuts se sont ajoutés 72 A320neo et encore 56 autres, portant le total à 128 exemplaires dont 56 appareils réceptionnés. De son côté, SpiceJet a fait le choix des Boeing 737-800/900 (57 exemplaires commandés), puis du 737 MAX avec 142 avions commandés dont 129 toujours en attente d'être réceptionnés.