Transavia: énorme frayeur pour les passagers à bord du vol Paris-Perpignan

Le vol Transavia T7034 obligé de faire demi-tour en raison d'un incident technique

Ce mercredi 16 novembre 2022, le vol Transavia T7034 reliant Paris-Perpigan a été contraint 20 minutes après son décollage à Paris-Orly, de faire demi-tour au-dessus de l'Auvergne. Selon la compagnie aérienne Transavia, la cause serait "un incident technique". Les passagers auraient entendu un bruit sourd et une odeur de brûlé en cabine, "Nous avons ressenti de fortes secousses, après un grand bruit témoigne André Joffre, un chef d'entreprise perpignanais, auprès de nos confrères. "On s'est demandé ce qu'il se passait quand l'équipage nous a prévenus de l'obligation de revenir vers Orly suite à un problème technique. Il y a eu de l'agitation dans la cabine, mais pas de mouvement de panique. On sentait que le pilote et l'équipage maîtrisaient leur affaire et que la procédure d'urgence était respectée"