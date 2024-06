Traitement des matériaux : la filière imagine un futur plus "vert"

Toulouse a accueilli du 5 au 7 juin la conférence européenne ECHT et le 50ème Congrès A3TS. Pendant trois jours, le sujet des matériaux et des traitements de surface dans l’aéronautique et le spatial ont alimenté les débats. Avec une question récurrente : à quoi pourrait bien ressembler, demain, le traitement des matériaux, à l’heure de la décarbonation ?