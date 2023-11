ToT : en Pologne, MBDA finalise son accord avec PGZ sur le missile CAMM-ER

Transfert technologique majeur dans le cadre du programme NAREW

L'accord permet à PGZ de mettre en œuvre ces contrats exécutifs, d'une valeur supérieure à 4 milliards de livres sterling (4,6 milliards d'euros), en concluant les termes du transfert de technologies de MBDA à PGZ. Il permetra au Consortium PGZ-NAREW de fabriquer plus de 1 000 missiles de défense aérienne CAMM-ER et plus de 100 lanceurs pour le programme NAREW en Pologne. NAREW démontre l'intensification des relations entre MBDA et PGZ et rappelle l'Accord de Coopération Stratégique signé entre les entreprises en 2017. Éric Béranger, PDG de MBDA, a déclaré : "Le transfert de technologie dans le cadre du projet NAREW transformera les capacités de la Pologne en matière d'armes complexes souveraines, et nous sommes profondément fiers de la confiance que nous accorde la Pologne et enthousiastes quant à l'avenir de notre partenariat avec les onze membres du consortium PGZ-NAREW".