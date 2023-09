MBDA et PGZ unissent leurs forces pour le développement du CAMM-MR

MBDA et PGZ travaillent ensemble sur un nouvel intercepteur à moyen terme. MBDA et PGZ ont signé un accord pour coopérer sur le développement d'un nouvel intercepteur à bas prix à moyenne portée CAMM lors du MSPO 2023 à Kielce. Le missile CAMM-MR est conçu pour répondre aux besoins de la défense aérienne terrestre et navale avancée à moyenne portée. La lettre d'intention entre PGZ et MBDA fait suite à l'accord du gouvernement britannique et polonais pour progresser sur le développement d'un missile commun basé sur la famille CAMM dans le cadre du partenariat stratégique UK-Pologne 2030.

Un nouveau missile complétera les programmes de défense aérienne en Pologne. Le nouveau concept de missile CAMM-MR a été créé sous contrat par le ministère polonais de la Défense nationale, le nouveau missile devant compléter CAMM & CAMM-ER au sein des capacités de défense aérienne et de missiles intégrés (IAMD) des programmes MIECZNIK et PILICA+/NAREW/WISLA. Eric Béranger, directeur général de MBDA, a déclaré : 'Cette coopération sur un nouveau missile est une étape historique pour nos entreprises et pour le développement de solutions européennes pour la défense de l'Europe.'