Tilt Rotors: Un marché de 2,830 milliards de dollars en 2031 ?

Etude de BIS Research

Selon une étude conduite par BIS Research (« Tilt Rotor Aircraft Market - A Global and Regional Analysis - Analysis and Forecast Analysis, 2021-2031 »), le marché des aéronefs à rotors basculants- également appelés « Tiltrotors » augmentera de 13,47% pour la période 2021-2031, pour atteindre 2,830 milliards de dollars en 2031. La demande viendra principalement du secteur de la défense. L’avantage des appareils dits « Tiltrotors » sur les avions « conventionnels » est de pouvoir décoller à la verticale, comme les hélicoptères. L’étude, particulièrement détaillée (134 pages) est proposée à 4404 US$.

Les acteurs

Nombre d’entreprises principalement américaines sont déjà implantées sur le marché du « Tiltrotor », comme Boeing, GE Aviation, Honeywell International, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumann, Raytheon Technologies. Mais plusieurs entreprises étrangères se sont également implantées dans ce domaine, comme Leonardo (Italie), IAI (Israël) , Lilium GmbH (Allemagne) ou Airbus. Le rapport de BIS détaille également les clients potentiels, les fournisseurs clés, et les « challenges ».

Développement US

Les premières études sur les aéronefs dotés de rotors basculants ont commencé aux Etats-Unis dès les années 40 puis en Russie. Mais il faut attendre 2005 pour que le premier entre en service dans l’armée américaine, avec le V-22 Osprey. Ces aéronefs sont actuellement en service dans les armées américaines et britanniques. L’armée israélienne avait fait part de son intérêt pour le V-22 Osprey, avant d’abandonner en 2020.