Tianjin livre son 500e Airbus de la famille A320

Airbus Tianjin a repris le travail dès février dernier

Alors que le trafic intérieur chinois semble avoir retrouvé ses volumes d'avant crise créée par la pandémie à 4%, le site de Tianjin d'Airbus en Chine vient de livrer son 500e appareil de la famille Airbus A320 sorti de chaîne d'assemblage. Il s'agit d'un A320neo réceptionné par China Southern Airlines. Le site a progressivement repris ses activités depuis le mois de février dernier. Le 400e exemplaire avait été livré en décembre 2018. Egalement un A320neo mais à Air China. L'appareil réceptionné par China Southern Airlines fait l'objet d'un contrat de location puisqu'au 30 septembre dernier la compagnie aérienne avait réceptionné tous ses A320neo commandés fermes, soit 11 A320neo et 13 A321neo, pour un total de 67 A320/A321neo en flotte.

Des compagnies aériennes chinoises ont continué à prendre leurs Airbus

A fin décembre 2019, China Southern Airlines comptait 59 A320/A321neo en flotte dont 18 commandés fermes. Des compagnies aériennes chinoises ont donc continué à réceptionner leurs appareils depuis mars dernier. Comme Air China (quatre A320neo de plus à fin septembre 2019) ou encore China Eastern Airlines (cinq) ou encore Loong Air (six), Qingdao Airlines (deux), Shenzhen Airlines (quatre) et Spring Airlines (deux et un A321neo). Ce n'est cependant pas le cas de tout le monde. Des parcs sont aussi restés inchangés, voire même légèrement diminués. Pour autant, la crise a bousculé le programme initial qui était de passer à une cadence de six moyen-courriers par mois en 2020.

Et l'A350 ?

La crise risque aussi de bousculer le planning également initialement prévu pour le long-courrier A350. C'est en effet à partir du deuxième semestre 2020 que le centre d'aménagement cabines passagers, peinture et livraisons (CDC) de Tianjin devait recevoir les A350 aux côtés des A330neo.