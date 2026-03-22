Thibault Scaramanga, Président du Conseil d’administration de Daher
Thibault Scaramanga, Président du Conseil d’administration de Daher
© Daher
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 22 mars 2026 à 18:06

452 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Thibault Scaramanga, Président du Conseil d’administration de Daher

Le retour de la famille.

Troisième avionneur de France après Airbus et Dassault, Daher change de gouvernance avec le départ de Didier Kayat, directeur général depuis 2016 et PDG depuis 2020. La famille Daher a choisi de revenir au cœur des décisions en nommant Thibault Scaramanga au poste de président du Conseil d’administration

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Sous le feu des projecteurs
Espace

Sous le feu des projecteurs

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 20 mars, le lanceur lunaire géant de la Nasa a de nouveau été acheminé jusqu’à son pas de tir. Le départ de la mis ...

Une expérience française exposée un an dans l’espace
Espace

Une expérience française exposée un an dans l’espace

Fin février, un vaisseau-cargo a rapatrié sur Terre du matériel et des expériences scientifiques menées à bord de la Station spatiale internationale. Parmi elles, une expérience d’astrochimie et d’exo ...

Trafic en léger retrait à l'aéroport de Toulouse-Blagnac en 2025
Aviation Civile

Trafic en léger retrait à l'aéroport de Toulouse-Blagnac en 2025

L'aéroport toulousain a accueilli l'année dernière un total de 7,6 millions de passagers, dans un contexte de recomposition pour certaines compagnies aériennes.

Daniel Chretien
Daniel Chrétien
22/03/2026 18:06
452 mots

Industrie

Thibault Scaramanga, Président du Conseil d’administration de Daher

Le retour de la famille.

Thibault Scaramanga, Président du Conseil d’administration de Daher
Thibault Scaramanga, Président du Conseil d’administration de Daher

Troisième avionneur de France après Airbus et Dassault, Daher change de gouvernance avec le départ de Didier Kayat, directeur général depuis 2016 et PDG depuis 2020. La famille Daher a choisi de revenir au cœur des décisions en nommant Thibault Scaramanga au poste de président du Conseil d’administration à partir du 31 mars 2026.

Diplômé de la

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Sous le feu des projecteurs
Espace

Sous le feu des projecteurs
Une expérience française exposée un an dans l’espace
Espace

Une expérience française exposée un an dans l’espace
Trafic en léger retrait à l'aéroport de Toulouse-Blagnac en 2025
Aviation Civile

Trafic en léger retrait à l'aéroport de Toulouse-Blagnac en 2025