Thales reçoit une commande de 7000 radios de combat supplémentaires pour l'armée américaine

La CNR de Thales est une solution de communication entièrement définie par logiciel, garantissant l'interopérabilité avec le SINCGARS (Single Channel Ground and Airborne Radio System). De ce fait, l'armée peut rapidement ajouter des formes d'onde plus avancées en fonction de ses besoins. La CNR contribue également à robustifier les capacités de communication au niveau tactique, représentant ainsi un élément crucial du réseau unifié de l'armée.

Thales s'engage à fournir des radios respectant la norme TSVCIS dans le cadre d'un contrat avec l'armée américaine.

Dans le cadre de ce contrat, Thales doit fournir plus de 7000 radios RT-2129 conformes à la norme d'interopérabilité TSVCIS (Tactical Secure Voice Crypto Interoperability Standard). Jusqu'à présent, Thales a reçu une commande de plus de 8100 CNR de la part de l'armée pour ce contrat. Mike Sheehan, PDG de Thales Defense and Security, Inc, a souligné l'engagement de Thales à répondre aux besoins en constante évolution des militaires avec ses radios de nouvelle génération.