Thales et Schiebel élargissent leur partenariat stratégique pour promouvoir le système de drone CAMCOPTER® à l'international, avec des technologies innovantes

Thales et Schiebel s'associent pour promouvoir CAMCOPTER® à l'international. Thales et Schiebel ont étendu leur partenariat stratégique afin de promouvoir le système de drone CAMCOPTER® à l'international. Leur expertise combinée en matière de technologies avancées, d'intégration de capteurs et systèmes, et de conception et développement de drones à voilure tournante à haute performance, ouvre de nouvelles perspectives pour les aéronefs télépilotés. Ce partenariat leur permet d'innover, d'élargir leur pénétration du marché et de répondre aux évolutions des besoins de leurs clients globalement.

Les systèmes CAMCOPTER® S-100 et S-300 offrent des technologies avancées en reconnaissance aérienne. Les systèmes CAMCOPTER® S-100 et S-300 offrent des technologies de pointe en reconaissance et surveillance aériennes et sont réputés pour leur fiabilité. L'association de Thales et Schiebel garantit une intégration transparente de ces systèmes, offrant de nouvelles capacités pour la défense, la sécurité et diverses applications civiles et commerciales. « Nous sommes très heureux de pouvoir mettre en œuvre ce partenariat stratégique avec Schiebel » a annoncé Hervé Hamy, directeur de la Business Line ISR, Thales.