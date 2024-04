Taxis aériens et drones : la Commission européenne adopte un cadre réglementaire et opérationnel

Une étape de plus pour les taxis aériens et les drones dans le ciel européen

Les mesures adoptées par la Commission européenne ce 10 avril concernent "les aéronefs avec équipage capables de décoller et d'atterrir verticalement (souvent appelés VTOL ou ADAV pilotés ou taxis aériens pilotés, qui sont de petits aéronefs commerciaux effectuant de courts vols à la demande), ainsi que les opérations risquées de drones sans équipage (dites de "catégorie spécifique"). L'objectif est d'harmoniser et de rationaliser la réglementation dans les États membres, en améliorant la surveillance et les normes de sécurité opérationnelle". Ces mesures sont une étape de plus pour les taxis aériens et les drones dans le ciel européen.

Procédures de certification et licence de pilotes de taxi aérien

"Les mesures introduiront de nouvelles exigences et procédures de certification de navigabilité à l'échelle de l'UE pour les VTOL ou ADAV avec ou sans équipage, en tenant compte à la fois de l'intégrité physique et des risques de sécurité numérique qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité de leur fonctionnement", poursuit la Commission européenne qui indique que les mesures adoptées ce 10 avril "comprennent également des exigences communes pour les licences de pilote de "taxi aérien", des règles d'intégration dans l'espace aérien (définition des trajectoires de vol, règles de décollage et d'atterrissage, etc.), ainsi que des règles spécifiques permettant à ces aéronefs d'assurer des services médicaux d'urgence et des opérations de sauvetage".

Corpus opérationnel avec le règlement U-space

Comme le rappelle la Commission européenne, le train de mesures adoptées le 10 avril "vient s'ajouter au "règlement U-space" qui est entré en vigueur en 2023 et dont la mise en œuvre a été discutée aujourd'hui lors de l'événement "L’U-space en pratique : des leçons tirées aux défis futurs" organisé par la Présidence belge du Conseil". L'Europe avance donc dans le domaine des taxis aériens et des drones civils, confortant une stratégie adoptée en novembre 2022.