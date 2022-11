TAP Air Portugal: approbation pour les opérations d'approche RNP AR vers deux grands aéroports portugais

NAVBLUE soutient TAP Air Portugal vers une mise à niveau RNP AR

NAVBLUE a soutenu TAP Air Portugal dans la mise en œuvre du rétrofit de mise à niveau RNP AR, y compris toute modification antérieure de l'avion nécessaire pour être compatible RNP AR. La performance de navigation avec autorisation requise (RNP AR) est une spécification de navigation basée sur la performance (PBN), permettant une précision de navigation jusqu'à 0.1NM, et d'effectuer des virages après le point d'approche finale : les trajectoires peuvent être mieux adaptées à l'environnement opérationnel, réduisant les minimas tout en maintenant la sécurité.

Les avantages de la RNP AR sur les 2 aéroports portugais

Pour ces deux aéroports, la RNP AR apporte des avantages spécifiques :

- Aéroport international de Madère : Madère est bien connu pour son approche complexe, avec un virage tardif en finale, assez souvent avec des vents latéraux forts. Cette approche est difficile à piloter manuellement. La RNP AR permet aux pilotes d'effectuer l'approche avec le pilote automatique. Cela réduit la charge de travail et améliore la connaissance de la situation en permettant aux pilotes de se concentrer sur la surveillance du vol et de se préparer à effectuer une remise des gaz si nécessaire. Cela se traduit par une sécurité accrue et une meilleure efficacité, car les remises de gaz sont moins probables. L'efficacité est également améliorée par les meilleures minima apportés par la RNP AR (hauteur de décision (DH) inférieure de 400 pieds et 800 pieds par rapport aux approches conventionnelles pour les pistes 05 et 23 respectivement), ce qui réduit les risques de déroutements et d'annulation.

- Aéroport de Ponta Delgada-João Paulo II : La RNP AR apporte les mêmes avantages que pour Madère, en améliorant la sécurité et l'efficacité, en remplaçant les approches conventionnelles et leurs minimas élevées, ce qui réduit les risques de déroutement. Par exemple, la piste 12 a une approche RNP uniquement LNAV et le RNP AR permet de réduire de moitié la DH de 600 à 300 pieds ; la piste 30 a des approches NDB et ILS et le RNP AR permet d'améliorer l'approche manquée et offre des options pour réduire les miles de piste tout en fournissant une approche en descente continue et en s'alignant presque sur les minima ILS.

NAVBLUE a soutenu TAP Air Portugal dans l'obtention d'approbations opérationnelles pour RNP AR à ces deux aéroports, y compris l'évaluation de la sécurité opérationnelle des vols (FOSA), pour les A320 et A330 de la compagnie aérienne.

NAVBLUE soutient la TAP Air Portugal

TAP Air Portugal exploite plusieurs types d'avions (A320ceo, A320neo, A330ceo, A330neo) avec différentes configurations de systèmes (FMS & ; TAWS). Pour les procédures RNP AR 0.1, l'évaluation de la sécurité doit démontrer que chaque configuration individuelle est conforme aux exigences spécifiques de la RNP AR, ce qui nécessite parfois une importante campagne d'essais et un exercice de démonstration. Grâce à son expertise sur les systèmes Airbus, NAVBLUE a été capable d'optimiser les sessions de simulateur, assurant une livraison plus rapide et rentable pour la compagnie aérienne. NAVBLUE a également soutenu TAP Air Portugal par le biais de services de formation des équipages composés d'une formation au sol et d'une formation sur simulateur et de Validation de la base de données de navigation.

Dans le cadre du projet RISE (RNP Implementation Synchronised in Europe) en 2017, NAVBLUE a conçu des procédures RNP AR pour ces deux aéroports.

Marc Lemeilleur, PDG de NAVBLUE déclare : " Nous sommes toujours fiers lorsqu'un de nos clients obtient l'approbation RNP AR grâce à l'expertise de notre équipe. Avec les procédures d'approche RNP AR, TAP Air Portugal bénéficiera désormais d'une efficacité opérationnelle optimisée et d'une sécurité renforcée lors de l'approche des aéroports de Madère et de Ponta Delgada ".

TAP Air Portugal est la compagnie aérienne nationale du Portugal, dont le siège social est situé à l'aéroport de Lisbonne, qui lui sert également de hub. La compagnie assure en moyenne 2 500 vols par semaine vers 90 destinations dans 34 pays du monde entier. La compagnie dispose d'une flotte Airbus composée d'A319, A320, A321 et A330.