Table ronde sur l'importance stratégique de l’aérospatiale au Québec et au Canada

La grappe aérospatiale du Québec rassemblera des acteurs clés de l’écosystème aérospatial québécois et canadien le vendredi 29 mai, pour une table ronde sur l’importance de faire reconnaître l’industrie aérospatiale comme un secteur stratégique au Québec et au Canada.

✈️ En présence de M. Pierre Fitzgibbon, Ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, cet événement inédit aura pour objectif de rappeler le poids économique que représente l’industrie aérospatiale au Québec et au Canada et le rôle incontournable que joue ce secteur en matière d’innovation.

