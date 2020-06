Conférence Aéro Montréal mercredi 17 juin de 11h00 à 12h30, heure de Montréal

La crise de la COVID-19 a bouleversé le transport aérien. Les aéroports, les compagnies aériennes et les fabricants d’aéronefs doivent composer avec une nouvelle réalité. Ils redoublent d’efforts pour créer des environnements sécuritaires pour les voyageurs de demain.

La grappe aérospatiale du Québec rassemblera des acteurs clés de l’écosystème aérospatial québécois et canadien le mercredi 17 juin, pour une table ronde sur l’impact de la COVID-19 sur les compagnies aériennes et l’expérience passager. En retraçant tout le parcours d’un passager, les panélistes aborderont le voyage de demain et les mesures mises en place pour garantir une expérience utilisateur sécuritaire, adaptée à la nouvelle normalité.

*Aucune information confidentielle ne sera partagée.

Invités :

M. Philippe Rainville, Président-directeur général, Aéroports de Montréal

M. Sylvain Savard, Membre exécutif du conseil d'administration et fondateur, Avianor inc.

M. Mark Galardo, Vice-président, Planification du réseau, Air Canada

M. Philippe Balducchi, Président-directeur général, Airbus Canada

