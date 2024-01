Système de Combat Aérien du Futur : le suédois Saab se donne un délai de réflexion de 2 ans avant de faire un choix

Vers un Système de Combat aérien du Futur suédois ?

Depuis le retrait de la Suède du projet britannique de Système de combat aérien du futur FCAS s'appuyant sur un avion de combat de 6e génération baptisé Tempest, le groupe de défense suédois Saab travaille sur un scénario national. "La décision de quitter le projet FCAS a été celle du gouvernement suédois. Mais, il est vrai que, dans notre vision d'industriel, le ticket d'entrée demandé se chiffrait en centaines de millions et que le calendrier du Tempest ne correspondait pas à celui de notre avion de combat Gripen que nous avons bien l'intention de faire voler jusqu'en 2050-2060. Enfin, les besoins du Royaume-Uni ne correspondaient pas vraiment à ceux de la Suède ", commente Micael Johansson, président de Saab AB, lors d'une rencontre avec la presse française à Stockholm.

Saab se donne deux ans de réflexion avant de faire un choix

Le groupe de défense suédois se donne deux ans de réflexion avant de faire un choix, "soit nous le faisons nous même, soit nous rejoignons un autre programme", poursuit Micael Johansson. "Nous avons deux points de décision dans notre réflexion : 2025 et 2031", précise de son côté Peter Nilsson, responsable des "programmes avancés" chez Saab Aeronautics. "Le cadre est le même pour tout le monde : quelle est la part donnée aux drones dans le système et quelle sera la taille de ces drones", ajoute-t-il. Peter Nilsson est aussi bavard qu'un hareng de la Baltique sur son fumoir mais concède du bout des lèvres que Saab "teste des trucs en soufflerie".

Des priorités immédiates face à la menace russe

En fait, la Suède et le groupe Saab sont mobilisés à des priorités immédiates face à une menace russe dont la proximité est beaucoup plus perceptible qu'en France. Le pays redécouvre l'intérêt de ses bunkers construits par centaines à travers tout le pays du temps de la "Guerre Froide". Si le terme de "réarmement" a fait sourire en France, il est désormais dans le quotidien des Suédois. Les divisions du groupe Saab sont également mobilisées : de la panoplie des lance-roquettes antichar aux système radars de défense aérienne Giraffe dont une version super compactée de 400 kg peut être installée sur un "pick-up" en passant par l'avion de combat Gripen E. Si les campagnes de vente à l'export en Colombie et aux Philippines ne sont pas oubliées, les besoins de la Suède sont devenus une priorité. Pas moins de 35 Gripen E/F sont désormais à différents stades de la production.

Tirer sur le Gripen E le plus longtemps possible

Cela étant, menace russe ou pas, la Suède a des moyens budgétaires limités et pour l'industriel Saab il s'agit de tirer sur le Gripen E le plus longtemps possible en améliorant progressivement les capacités logicielles de ses différents systèmes de mission avec l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle et des temps de reconfiguration très courts. Plus que la plate-forme, elle même, c'est là le coeur du sujet, pour résumer les propos de Johan Segertoft, responsable du programme Gripen et qui se revendique comme le seul ingénieur logiciel dans le monde à diriger un programme d'avion de combat. Histoire de bien souligner les priorités.

Mais, arrivera un moment où la plate-forme aura atteint ses limites. Comme le soulignait le général Mille, Chef d'Etat-Major de l'Armée de l'Air et de l'Espace, dans sa tribune publiée dans notre numéro "Les 60 prochaines années" publié le 21 décembre dernier : "Dans l'état de nos réflexions, il apparaît que seul le Next Generation Weapons System (NGWS) au sein du Système de Combat Aérien Futur (SCAF) avec les munitions associées sera en mesure de répondre à la menace aérienne de 6e génération, aux menaces sol-air multicouches disposant de rayons d'engagement étendus. Le Rafale, avion conçu dans les années 80, sera détecté plus rapidement, limitant ses options et lui interdisant de délivrer ses armements en environnement fortement contesté". Et ce constat vaut aussi pour le Gripen. Et l'Eurofighter.