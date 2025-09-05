Syderal, le futur laser haute puissance français qui sera capable de détruire des drones, des roquettes et des obus d'artillerie
© DGA
publié le 05 septembre 2025 à 10:00

Cet été, la DGA a signé une commande pour le développement d’une nouvelle arme laser à courte portée et souveraine. Elle pourra intercepter des drones mais aussi servir de système C-RAM. Le laser et les autres types d’armes à énergie dirigée font partie de nombreux projets de développement en France mais aussi sur la planète, avec déjà de premiers systèmes opérationnels dans certaines forces armées.

Commande d’un prototype

Ce 4 septembre en début de journée, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, annonçait sur le réseau social X la commande par la Direction Générale de l’Armement (DGA) d’un nouveau démonstrateur d’arme laser. Dénommé SYDERAL, il sera développé et produit par MBDA, Safran Electronics and Defense, Thales et CILAS.

05/09/2025 10:00
Défense

Cet été, la DGA a signé une commande pour le développement d’une nouvelle arme laser à courte portée et souveraine. Elle pourra intercepter des drones mais aussi servir de système C-RAM. Le laser et les autres types d’armes à énergie dirigée font partie de nombreux projets de développement en France mais aussi sur la planète, avec déjà de premiers systèmes opérationnels dans certaines forces armées.

Commande d’un prototype

Ce 4 septembre en début de journée, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, annonçait sur le réseau social X la commande par la Direction Générale de l’Armement (DGA) d’un nouveau démonstrateur d’arme laser. Dénommé SYDERAL, il sera développé et produit par MBDA, Safran Electronics and Defense, Thales et CILAS.

