SuprAero Equipement, nouvel acteur dans la MRO

SuprAero Equipement sur le segment de la distribution de composants

Un nouvel acteur de la maintenance civile et militaire vient de naître, SuprAero Equipement né du rapprochement stratégique de Supraero et d'Aéro Equipement. La nouvelle identité industrielle, dont la maison mère est le groupe Supratec "se positionne comme un acteur de référence dans la distribution de composants techniques et de solutions logistiques à haute valeur ajoutée, au service de l’industrie aéronautique, spatiale, de défense et de maintenance (MRO).

Un catalogue de plus de 57 000 références

Réunissant un catalogue de plus de 57 000 références et s’appuyant sur un réseau de plus de 350 fournisseurs homologués, SuprAero Equipement propose aujourd’hui "une offre complète et intégrée, allant de la distribution de composants embarqués aux produits chimiques". SuprAero Equipement "assure également un support technique, ainsi que la préparation de kits sur mesure, en passant par la gestion optimisée de la chaîne logistique et l’expertise réglementaire". La nouvelle marque compte plus de 40 collaborateurs.

Guillaume Forestier aux commandes

SuprAero Equipement mise aussi sur l'international pour son développement et compte pour cela sur Guillaume Forestier à qui une société comme Nyco doit beaucoup. "Ce rapprochement est un nouveau départ, nous permettant une expansion géographique et une diversification stratégique pour mieux servir nos clients actuels et futurs”, souligne le nouveau directeur général.